Районный совет Бухареста потребовал переименовать парк, носящий имя маршала Толбухина

БУХАРЕСТ, 26 февраля. /ТАСС/. Совет 2-го района Бухареста принял на заседании в четверг решение обратиться к Генеральному совету муниципалитета Бухареста, чтобы изменить название небольшого городского парка, который сейчас называется "Парк Толбухина", на "Сад Мэтэсарь" ("Сад торговцев шелком"). Об этом сообщило агентство Agerpres.

Решение было принято 16 голосами за, одним против и при семи воздержавшихся.

"Граждане 2-го района в ходе бесед как с районным мэром, так и со мной лично, как советником районной мэрии <...>, постоянно указывали на своевременность возобновления демаршей по переименованию зеленой зоны по адресу: бульвар Паке Протопопеску, 115 (Парк Толбухина)", - сказал агентству районный советник Тудор Андрей Панаитеску (правоцентристский альянс "Союза за спасение Румынии" и Партии свободы, единства и солидарности).

Вопрос о переименовании бухарестского парка уже поднимался районной мэрией летом 2017 года. Тогда, комментируя ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила свою обеспокоенность тем, что в Бухаресте есть желающие переименовать парк имени маршала Федора Толбухина. "Исходим из того, что официальные власти Румынии не допустят поползновений переписывания истории в контексте обоюдной заинтересованности в продолжении плодотворного военно-мемориального взаимодействия", - указала она.

Между РФ и Румынией заключено межправительственное соглашение о статусе российских воинских захоронений в Румынии и румынских воинских захоронений в России. В 2015 году в Россошках в Волгоградской области было открыто первое румынское военное кладбище в РФ, а в 2018 году - второе в Апшеронске в Краснодарском крае.

Федор Толбухин (1894-1949) - советский военачальник, Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза, Народный герой Югославии, Герой Народной Республики Болгарии, кавалер ордена "Победа". В годы Великой Отечественной войны командовал войсками Южного, а затем Третьего Украинского фронтов, участвовал в Сталинградской битве, освобождал Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию и Австрию. Именно из его рук в 1945 году король Румынии Михай получил орден Победы за №16, став одним из пяти иностранных кавалеров этой награды.