Лидер республиканцев намерен поддержать Трампа, если тот станет кандидатом в президенты

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл готов поддержать Дональда Трампа, если тот станет кандидатом в президенты страны от Республиканской партии. Об этом законодатель заявил в четверг в эфире телеканала Fox News.

Макконнеллу был задан вопрос о том, выступит ли он в поддержку Трампа, который ранее уже был президентом США, если тот снова станет кандидатом на этот пост от партии республиканцев на следующих выборах, которые должны состояться в 2024 году. "К 2024 году многое произойдет", - ответил сенатор. Он сообщил, что знает минимум четырех республиканцев, которые планируют баллотироваться на высший государственный пост США. Макконнелл добавил, что такие намерения есть также у кого-то из губернаторов штатов.

Сенатор подчеркнул, что предсказать исход межпартийной борьбы пока нельзя. Макконнелл пояснил, что "безусловно" поддержит Трампа, если кандидатом от партии в итоге станет именно он.

Сенатор ранее выступал с критикой в отношении Трампа и подчеркивал, что тот несет ответственность за вторжение в здание Конгресса США 6 января. В этот день сторонники Трампа, являвшегося в то время американским президентом, собрались в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку. Позже они ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

В связи с произошедшим демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции была лишь одна - подстрекательство к мятежу. В итоге Сенат Конгресса США оправдал Трампа.

Бывший президент США также критиковал Макконнелла. 16 февраля Трамп опубликовал заявление, в котором обвинил сенатора в неумении проявлять волю, а также указал на отсутствие у него "политической интуиции, мудрости и умения". По мнению экс-президента, это привело к тому, что республиканцы потеряли большинство в верхней палате Конгресса США.