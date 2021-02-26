В Китае заявили, что ситуация на границе с Индией после отвода войск заметно улучшилась

ПЕКИН, 26 февраля. /ТАСС/. Ситуация на границе Китая и Индии после отвода войск от пограничного озера Пангонг-Цо в горной области Ладакх заметно улучшилась. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора со своим индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром.

"Недавно завершилось разведение войск на передовой линии в районе озера Пангонг-Цо, положение на местах заметно улучшилось", - приводит его слова в пятницу сайт МИД КНР. "Обе стороны должны дорожить нынешней обстановкой, которой удалось достичь нелегким трудом, а также совместными усилиями консолидировать достигнутые результаты, поддерживать консультации, содействовать дальнейшему смягчению ситуации, совершенствовать механизмы пограничного контроля и управления, содействовать переговорам по пограничным вопросам, непрерывно укреплять взаимное доверие ради обеспечения мира и стабильности в пограничных районах", - подчеркнул глава китайского внешнеполитического ведомства.

Ван И также отметил, что "продолжающееся ухудшение отношений между Китаем и Индией является ненужной растратой и потерей для обеих сторон". "Мы должны придерживаться стратегического консенсуса, достигнутого лидерами двух стран, твердо идти по правильному пути взаимного доверия и сотрудничества, а не по извилистому пути подозрений и сомнений, не говоря уже о регрессивном пути", - подчеркнул министр.

В свою очередь глава МИД Индии заявил, что разведение войск в районе озера Пангонг-Цо является важным достижением обеих сторон, добросовестно выполняющих консенсус, достигнутый министрами иностранных дел двух стран на переговорах в Москве в сентябре прошлого года. "Индийская сторона надеется на укрепление диалога и консультаций с Китаем, а также на полное разведение войск и в других районах в кратчайшие сроки, чтобы содействовать дальнейшей разрядке ситуации на границе двух стран, а также обеспечению мира и стабильности в приграничных районах", - резюмировал он.

Как говорится в заявлении МИД КНР, в ходе телефонного разговора стороны также договорились установить горячую линию связи для своевременного обмена мнениями.

Обстановка на границе

Ситуация на индийско-китайской границе в районе союзной территории Ладакх, в том числе в районе озера Пангонг-Цо, обострилась после того, как в начале мая 2020 года там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Более 100 человек с обеих сторон получили ранения. В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван в союзной территории Ладакх произошли новые стычки между индийскими и китайскими военными. По информации индийских армейских источников, огнестрельное оружие не применялось, но в ход шли палки и камни. Не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 получили ранения. Индийская сторона также утверждает, что в столкновениях были убиты и ранены около 45 китайских солдат. После этого Индия и Китай провели серию переговоров на военном и дипломатическом уровнях.

10 февраля Китай и Индия начали взаимный отвод войск от пограничного озера Пангонг-Цо в горной области Ладакх.