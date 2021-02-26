В Госдепе признали, что тактика максимального давления на Иран не оправдалась

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Политика максимального давления на Иран привела к тому, что иранские власти теперь намного ближе подошли к возможности создания ядерного оружия. С таким утверждением выступил в четверг на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Если вы посмотрите на результаты [политики] максимального давления, то вы придете к одному заключению. Максимальное давление должно было способствовать выработке лучшей сделки [по иранской ядерной программе], изолировать Иран от остального мира и обеспечить США лучшие позиции, - сказал он. - По факту, это не привело ни к чему подобному. Сегодня Иран после завершения срока администрации президента [Дональда] Трампа намного ближе подошел к разработке ядерного оружия".

По словам Прайса, максимальное давление не сопровождалось дипломатическим взаимодействием, поэтому "мы там, где находимся". "Мы приступили к новому пути - проницательной дипломатии с нашими союзниками и партнерами", - добавил он.

Представитель Госдепартамента отметил, что для США процесс восстановления участия в Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе (СВПД) является средством достижения стратегических целей. "Они [цели] заключаются в том, чтобы гарантировать, что Иран никогда не сможет заполучить ядерное оружие. Президент США ясно об этом сказал, - продолжил он. - Наиболее устойчивый и эффективный путь для обеспечения этого - дипломатия".

По словам Прайса, если Тегеран полностью вернется к своим обязательствам в рамках СВПД, то США сделают то же самое, а потом будут стремиться к укреплению параметров сделки.

На вопрос, намерена ли администрация США снять рестрикции в отношении Центробанка Ирана и других институтов, введенные за якобы поддержку терроризма, Прайс отметил, что Вашингтон продолжит привлекать Иран к ответственности за "злонамеренную деятельность". "Администрация Барака Обамы тогда ясно заявила, что в [рамках СВПД] мы можем дать незначительное облегчение санкций в обмен на поддающиеся проверке ограничения ядерной программы. Это основная идея СВПД, - считает он. - Как и продолжать привлекать Иран к ответственности за злонамеренную деятельности в других сферах, в том числе за поддержку террористических групп в регионе. <...> Это остается предметом глубокой озабоченности для США".

Выход США из ядерной сделки

В понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что США не имеют права присутствовать на переговорах участников соглашения по ядерной сделке, пока не отменят санкции в отношении Тегерана.

В 2018 году Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, принял решение о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, после чего Вашингтон начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. В свою очередь нынешний президент Джо Байден ранее неоднократно заявлял о готовности вернуть Соединенные Штаты в сделку.

СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.