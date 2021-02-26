AP: прокуратура Нью-Йорка не сняла обвинения с экс-помощника Трампа после помилования

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Сотрудники федеральной прокуратуры в штате Нью-Йорк не желают снимать обвинения в отношении Стивена Бэннона, являвшегося ранее помощником 45-го президента США Дональда Трампа, несмотря на то, что он ранее был помилован. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press (AP).

Бэннона в августе 2020 года обвинили в мошенничестве и хищении средств. По версии прокуратуры, Бэннон в сговоре с другими лицами присвоил часть добровольных пожертвований, собранных некоммерческой организацией на строительство стены на границе между США и Мексикой.

Трамп перед уходом с поста президента США подписал указ о помиловании более 70 человек, в том числе Бэннона. Судебное разбирательство по указанному делу в отношении Бэннона после этого было прекращено. Вместе с тем обвинения в отношении него прокуратура формально не сняла, несмотря на то, что этого добивались юристы экс-помощника Трампа.

В четверг прокуратура представила суду в Нью-Йорке ответ на соответствующий запрос адвокатов Бэннона. Как отмечает агентство, в документе подчеркивается, что снимать обвинения в отношении Бэннона не следует, несмотря на помилование. В прокуратуре подчеркивают, что формальное наличие обвинительного заключения, одобренного жюри присяжных, может налагать на Бэннона различные ограничения. В их числе возможные запреты на выдачу ему некоторых лицензий и разрешений властями.

Бэннон в 2016 году занимал одну из ключевых должностей в предвыборном штабе Трампа. Позже он был назначен на созданный в Белом доме пост главного стратега администрации. Однако в августе 2017 года он принял решение уйти в отставку. СМИ тогда утверждали, что его отношения с Трампом серьезно осложнились. Бэннон ранее высказывался в поддержку объединений правого и ультраправого толка.