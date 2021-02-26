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МИД Китая потребовал от Нидерландов отказаться от признания "геноцида в Синьцзяне"

Официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь отметил, что все вопросы Синьцзяна относятся ко внутренней политике КНР

ПЕКИН, 26 февраля. /ТАСС/. Китайские власти считают ошибочными действия парламента Нидерландов, признавшего факт геноцида в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"В Синьцзяне никогда не происходило геноцида - это ложь, распространяемая экстремистами для того, чтобы очернить облик Китая, - сказал он на регулярном брифинге. - Мы надеемся, что нидерландская сторона займет объективную и рациональную позицию, проявит уважение к ключевым интересам Китая и незамедлительно прекратит предпринимать ошибочные шаги".

Как подчеркнул дипломат, все вопросы Синьцзяна относятся ко внутренней политике КНР. "Мы будем твердо защищать суверенитет, безопасность и национальные интересы Китая", - подытожил Ван Вэньбинь.

В четверг парламент Нидерландов опубликовало необязывающий документ, согласно которому политика Пекина в Синьцзяне по отношению к национальному меньшинству уйгурам признана геноцидом. Такое официальное заявление прозвучало в Евросоюзе впервые.

Ситуация в Синьцзяне

В СУАР на северо-западе КНР проживает одно из самых многочисленных национальных меньшинств страны - уйгуры, большинство из которых исповедует ислам. По информации властей Китая, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

Как заявили в августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека, в их распоряжение поступили объективные данные о том, что в "исправительных лагерях СУАР" могут противозаконно содержаться до 1 млн представителей этой народности. Они предложили отправить наблюдателей в регион, выразив обеспокоенность по поводу сложившейся там ситуации.

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