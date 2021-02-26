Телеканал "112 Украина" обжаловал в Верховном суде введенные против него санкции

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Телеканал "112 Украина" подал в Верховный суд страны иск, которым пытается оспорить введение украинскими властями санкций против него. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба суда.

"В Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск ООО "Телерадиокомпания 112 ТВ", которым оспаривается указ президента от 2 февраля № 43/2021 "О решении СНБО (Совета нацбезопасности и бороны - прим. ТАСС) от 2 февраля "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций)", согласно которому применены санкции к истцу", - говорится в сообщении суда в Facebook.

При этом пресс-служба суда напомнила, что ранее к ним уже поступали исковые заявления относительно обжалования указа президента о санкциях. Накануне, в частности, Верховный суд сообщил, что депутат Верховной рады из фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) Тарас Козак обжаловал введение против него санкций решением СНБО.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении к телеканалам "112 Украина", NewsOne и Zik, а также к их владельцу - депутату Рады Тарасу Козаку санкций сроком на пять лет. Санкции предполагают "аннулирование или приостановление лицензий и прекращение предоставления услуг по ретрансляции или распространению телепрограмм". В отношении депутата также введены ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, ограничение торговых операций, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на вывод капиталов за пределы Украины. Все три телеканала уже прекратили эфирное вещание.