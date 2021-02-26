Президент Армении дал согласие встретиться с представителями оппозиции

ЕРЕВАН, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян дал согласие на встречу с членами оппозиционного объединения "Движение за спасение родины", которые перекрыли ереванский проспект Баграмяна с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом во время акции у здания президентского аппарата заявил представитель оппозиционного объединения Ишхан Сагателян.

"Только что к нам подошел представитель президента и сообщил, что Армен Саркисян встретится с нами в 15:40 (14:40 мск). После встречи мы расскажем об итогах во время митинга на проспекте Баграмяна", - сказал он.

Оппозиционное движение, которое объединяет 17 партий и движений, требует, чтобы президент не подписывал предложение премьер-министра Никола Пашиняна об отставке начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна. В настоящий момент оппозиция проводит шествие по центральным улицам Еревана.

Массовые акции противников и сторонников Пашиняна начались в четверг в Армении после того, как Генштаб ВС выступил с заявлением, в котором говорилось, что военные требуют отставки премьера и правительства. Заявление подписали начальник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов. Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба ВС. Президент Саркисян, который, согласно конституции, назначает и снимает с должности начальника Генштаба по предложению премьера, пока не подписал документы.

Активисты "Движения за спасение родины" провели ночь с четверга на пятницу в палатках возле здания парламента. Они планируют новые митинги.