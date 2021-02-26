Алиев: Азербайджан и Украина пока не обсуждают конкретных военных проектов

БАКУ, 26 февраля. /ТАСС/. Азербайджан и Украина на сегодняшний день не обсуждают конкретных проектов и предложений в сфере военно-технического сотрудничества. Об этом в пятницу в интервью иностранным СМИ сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Сегодня, на сколько мне известно, военно-технический комплекс Украины переживает период своего развития, Азербайджана - тоже, поэтому, я считаю, что в этом направлении, несмотря на возможности для сотрудничества, но, скажу откровенно, что пока каких-то конкретных проектов или предложений ни с украинской стороны, ни с азербайджанской стороны не было. Наверное для этого еще время не созрело", - сказал он.

Алиев отметил, что страны имеют опыт сотрудничества в военно-технической сфере, но оно постепенно прекратилось. "Это сотрудничество в принципе имеет большую историю, и в первые годы независимости Украина была главным нашим партером в сфере военно-технического сотрудничества, но постепенно это сотрудничество как бы сходило на нет. И сегодня, честно говоря, оно не является таким большим и объемным. Хотя, что касается становления нашей военной промышленности, когда мы начали создавать военную промышленность, украинские предприятия нам очень в этом помогали, и многие наши производства военной продукции были в совместном производстве с украинскими компаниями", - отметил президент Азербайджана.