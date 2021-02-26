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Главы МИД Афганистана и РФ договорились возобновить работу двусторонней межправкомиссии

Также будет проведена работа по предотвращению угроз из-за пандемии коронавируса

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Афганистан и Россия договорились о возобновлении работы двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом заявил в пятницу глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Мы во время сегодняшних переговоров договорились, что возобновим деятельность межправительственной комиссии по торгово-экономическим отношениям. Мы также договорились, что будем вместе вести работу по предотвращению угроз, которые таит в себе пандемия коронавируса, и в других сферах торгово-экономического сотрудничества", - сказал он.

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