Главы МИД Афганистана и РФ договорились возобновить работу двусторонней межправкомиссии

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Афганистан и Россия договорились о возобновлении работы двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом заявил в пятницу глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Мы во время сегодняшних переговоров договорились, что возобновим деятельность межправительственной комиссии по торгово-экономическим отношениям. Мы также договорились, что будем вместе вести работу по предотвращению угроз, которые таит в себе пандемия коронавируса, и в других сферах торгово-экономического сотрудничества", - сказал он.