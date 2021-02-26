Оппозиция в Армении провела митинг у резиденции премьера

ЕРЕВАН, 26 февраля. /ТАСС/. Шествие, организованное армянской оппозицией, остановилось у резиденции премьер-министра, где прошел митинг с призывом к немедленной отставке властей, передает в пятницу корреспондент ТАСС с места событий.

"Единственное, что может предложить Никол Пашиян своему народу, это язык угроз, которым он пользуется с первого дня своего правления, арестовывая людей по политическим мотивам", - заявил один из представителей "Движения за спасение родины".

После короткой остановки у резиденции главы кабмина шествие направилось в сторону президентской администрации, где в 15:40 (в 14:40 мск) должна состояться встреча представителей оппозиции с президентом Армении.

В Армении в четверг начались массовые акции противников и сторонников Пашиняна, после того как Генштаб ВС выступил с заявлением, в котором говорилось, что военные требуют отставки премьера и правительства. Заявление подписали начальник Генштаба Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов. Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба. Президент страны Армен Саркисян, который, согласно конституции, назначает и снимает с должности начальника Генштаба по предложению премьера, пока не подписал документы.

"Движение за спасение родины" объединяет 17 оппозиционных партий. Активисты провели ночь с четверга на пятницу в палатках возле здания парламента. В пятницу они проводят акции протеста и планируют новые митинги.