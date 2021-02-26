В Ереване опровергли заявление Алиева об армянских диверсантах, удерживаемых Азербайджаном

ЕРЕВАН, 26 февраля. /ТАСС/. Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Баку передал всех армянских военнопленных Еревану и удерживает только диверсантов и террористов, является неправдой и доказывает, что азербайджанская сторона пытается превратить вопрос обмена пленными в предмет торга. Об этом заявил в пятницу офис вице-премьера Тиграна Авиняна.

"У Армении нигде нет диверсантов и террористов, и такие формулировки доказывают, что Азербайджан пытается превратить вопрос [передачи] пленных в объект торга. Заявление президента Азербайджана, по сути, способствует срыву процесса обмена пленными при посредничестве Красного Креста и РФ", - передает заявление офиса новостной портал News.am.

Ранее в пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку вернул всех армянских граждан, попавших в плен в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе осенью прошлого года, кроме "террористов и диверсантов".

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, там начались активные боевые действия. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. После ввода миротворцев ситуация стабилизировалась, зафиксирован только один случай нарушения режима прекращения огня. Десятки тысяч жителей Карабаха, оставившие свои дома во время боевых действий, вернулись назад с помощью миротворческого контингента.