Совбез Украины рассмотрит вопрос санкций на заседании 26 февраля

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании в пятницу запланировал рассмотреть вопросы, связанные с применением санкций против местных и зарубежных физических и юридических лиц, противодействием угрозам нацбезопасности в сфере гражданства, а также стратегией "деоккупации" Крыма. Об этом пресс-служба ведомства сообщила на его официальном сайте.

"Члены СНБО Украины также обсудят вопросы относительно: неотложных мероприятий по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства; состояния расследования дел о государственной измене, дезертирстве и террористической деятельности, нарушения присяги, а также применения санкций", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в пресс-службе СНБО, на заседании, которое будет закрытым, рассмотрят проект "Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополь".

О том, что президент Украины Владимир Зеленский созвал 26 февраля заседание СНБО, стало известно накануне. Офис украинского лидера сообщил, что на нем будут рассмотрены вопросы, связанные с государственной безопасностью. Предыдущие заседания СНБО касались введения санкций против украинских политиков, физических и юридических лиц, в том числе российских. На заседании 19 февраля Совбез ввел санкции сроком на три года против 19 компаний и восьми физлиц, среди которых глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, его жена Оксана Марченко, а также пять граждан России.

Решение принято по статье о финансировании терроризма и предполагает арест всего имущества подпавших под санкции. Кроме того, было решено вернуть в государственную собственность нефтепродуктопровод "Прикарпатзападтранс" - часть трубопровода "Самара - Западное направление", - предназначенный для прокачки дизельного топлива из России и Белоруссии для Украины, а также для транзита топлива в Европу.

2 февраля на основании решения СНБО Зеленский ввел санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne, Zik и их владельца - депутата Верховной рады от ОПЗЖ Тараса Козака. Глава государства заявил, что эти ресурсы финансируются из России и ведут информационную войну против Украины. В тот же вечер все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube.