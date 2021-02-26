В ООН призвали США решить проблему массового содержания мигрантов под стражей

ЖЕНЕВА, 26 февраля. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в пятницу приветствовала шаги США, направленные на преодоление системного расизма, и призвала власти страны устранить проблему "массового содержания мигрантов под стражей".

"Мы приветствуем обширные новые меры по устранению структурного неравенства и системного расизма в США", - сказала Бачелет, представляя на 46-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) обзор ситуации в области прав и свобод в мире. "Чтобы надлежащим образом обращаться к проблеме системного неравенства и несправедливости, социальные и экономические права должны стать центральным элементом реагирования", - отметила верховный комиссар.

Она позитивно оценила принимаемые в США "новые шаги" в сфере миграционной политики, в том числе направленные на прекращение разделения семей мигрантов и беженцев. "Я призываю к дальнейшим мерам по устранению остающихся вопросов, таких как массовое содержание под стражей мигрантов, посредством применения альтернатив такому содержанию", - резюмировала Бачелет.

В пятницу эксперты ООН в области прав и свобод выступили с совместным заявлением, в котором призвали правительство США "положить конец полицейскому насилию и активно заняться решением проблемы системного расизма". В нынешнее время политических перемен Соединенные Штаты должны "инициировать масштабные реформы для реагирования на полицейскую жестокость и системный расизм", говорится в заявлении. Этот документ подписали 23 эксперта ООН, в том числе спецдокладчик по вопросам расовой дискриминации и ксенофобии Тендайи Ачиуме и его коллега, занимающийся вопросами предотвращения пыток, Нильс Мельцер.