Кулеба заявил о необходимости саммита "нормандской четверки" для подвижек по Донбассу

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает необходимым провести саммит "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) для достижения прогресса по урегулированию в Донбассе. Об этом он заявил в пятницу в Париже на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом.

"Лучшей иллюстрацией выполнения решения нормандского саммита 2019 года является открытие пунктов пропуска в Счастье и в Золотом. Украина открыла эти пункты пропуска, но они остаются все еще закрытыми с той стороны. Мы убеждены: чтобы сдвинуть дело с места, необходим саммит "нормандской четверки", - сказал министр.

"Несмотря на все приложенные усилия на других уровнях, для следующего шага вперед необходимо решение, которого надо достигать за столом с [президентом РФ] Владимиром Путиным", - добавил Кулеба.

На саммите "нормандской четверки" 9 декабря 2019 года в Париже участники приняли итоговое заявление, однако большая часть его осталась нереализованной. В частности, Киев так и не приступил к выполнению политической части коммюнике, в котором говорилось о необходимости закрепления на постоянной основе в украинском законодательстве особого порядка местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей и включении в законодательство "формулы Штайнмайера". Тем не менее официальные представители Украины заявляют, что Киев выполнил все решения саммита.

12 января 2021 года в Берлине состоялись переговоры советников лидеров "четверки", после которых представитель России на переговорах Дмитрий Козак заявил, что "похвастаться нечем", поскольку Киев не выполняет достигнутые договоренности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 декабря 2020 года заявил, что сроки проведения нового саммита лидеров в нормандском формате можно обсуждать только после реализации договоренностей предыдущей встречи.