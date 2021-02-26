Главы МИД Греции и России обсудили по телефону двусторонние отношения

АФИНЫ, 26 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Греции Никос Дендиас и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили по телефону перспективы двусторонних отношений. Об этом говорится в распространенном в пятницу в Twitter сообщении греческого дипведомства.

"Дендиас провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым по инициативе последнего. Учитывая особо важную роль, которую Россия сыграла в период независимости Греции, главы МИД обсудили перспективы двусторонних отношений", - говорится в сообщении.

Ключевую роль в обретении греками независимости сыграла победа России над Турцией в войне 1828-1829 годов, когда основная часть турецкой армии ушла из Греции и была разгромлена русскими войсками в Восточной Анатолии и Болгарии. В 1829 году Греция получила автономию, а в 1830 году - полную независимость. Греческие власти ранее сообщали, что они пригласили на торжества 25 марта лидеров России, Франции и Великобритании - стран, которые способствовали освобождению Греции.