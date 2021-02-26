Глава МИД Афганистана сообщил, что обсудил в России укрепление связей в сфере безопасности

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Лейла Тураянова/. Министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар сообщил, что в ходе своего визита в Москву обсудил с российскими официальными лицами укрепление сотрудничества в сфере безопасности.

"Главным образом мы обсуждали общее политическое, экономическое сотрудничество и сотрудничество в сфере безопасности, - сказал он в пятницу в интервью ТАСС по итогам своего визита в Москву. - Мы обсуждали, как увеличить и интенсифицировать наше сотрудничество в целях достижения мира, чтобы необходимость в боевых действиях и вооружениях исчезла".

Отвечая на вопрос, обсуждалось ли военно-техническое сотрудничество, министр отметил, что о конкретных соглашениях речи не шло.

Как сообщил Атмар, кроме переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в Москве состоялась встреча с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. "Позже в течение дня я встречусь с заместителем министра промышленности и торговли РФ", - добавил он.