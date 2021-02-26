Конференция консерваторов, на которой выступит Трамп, начала работу во Флориде

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Конференция консервативных кругов США, на которой в воскресенье впервые после ухода с поста президента выступит Дональд Трамп, начала работу в Орландо (штат Флорида).

Помимо самого Трампа, на конференции в пятницу вечером выступит его сын Дональд Трамп - младший, а в субботу - бывший глава Госдепартамента США Майкл Помпео.

Конференция, как правило, собирает представителей Республиканской партии и их сторонников. Однако в этом году на съезд не приедет бывший вице-президент США Майкл Пенс, а также Никки Хейли, ранее представлявшая США в ООН. Оба они, как предполагали в последние недели различные американские СМИ, намерены участвовать в президентской гонке в 2024 году.

В списке участников нет также критиков Трампа из числа членов Республиканской партии, например сенатора от штата Юта Митта Ромни. Нет также лидера республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митча Макконнелла - умеренного республиканца, которого пресса считала новым лидером партии после штурма Капитолия 6 января. Эти события, как были уверены противники Трампа, должны были положить конец политической карьере бывшего президента. Однако он сохранил популярность среди своих избирателей, а сам Макконнелл заявил, что поддержит бывшего президента, если он решит снова выдвигаться в 2024 году.

На конференции Трамп может объявить о своем намерении участвовать в выборах 2024 года. Этот вопрос уже обсуждается как сторонниками экс-президента, так и его оппонентами, однако до новой гонки за пост главы государства остается еще много времени.

Конференция проходит под лозунгом "Америка не отменяется". Это полемика с движением "Отменим культуру" (Cancel Culture), которое развивается в США параллельно с Black Lives Matter. Оно выступает за переоценку прежних культурных ценностей и, если они связаны с угнетением и дискриминацией, отказ от них. Противники такого подхода считают, что вместе со старыми традициями можно утратить и основополагающие элементы американского образа жизни.