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В Кабуле заявили о готовности рассмотреть Москву как площадку для переговоров с талибами

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова предоставить площадку для межафганских переговоров

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Лейла Тураянова/. Кабул готов в перспективе перенести переговоры с движением "Талибан" (запрещено в РФ) из Дохи в другую столицу, например в Москву. Об этом в интервью ТАСС заявил министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар по итогам своего визита в РФ.

"Конечно, [этот вопрос будет обсуждаться] в ходе региональных дипломатических консультаций. Афганская сторона уже поддержала предложения других стран провести переговоры на их площадках. Но пока конкретных планов относительно того, где могут пройти переговоры в следующий раз, нет", - сказал он, отвечая на вопрос, рассматривают ли стороны возможность переноса переговоров из Дохи в другую столицу, например в Москву.

"Учитывая ситуацию с коронавирусом и тот факт, что две переговорные команды уже находятся в Дохе, мы считаем, что лучше пока продолжать там", - добавил министр.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва будет готова предоставить площадку для межафганских переговоров, если того пожелают стороны.

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