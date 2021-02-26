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Однопартиец Байдена в Конгрессе США осудил решение нанести удар по Сирии

По словам демократа от Калифорнии Ро Ханны, американский президент не должен принимать такого рода меры, не обращаясь за прямым одобрением законодателей

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Удары американской авиации на прилегающие к Ираку районы в сирийской провинции Дейр-эз-Зор не имели под собой никаких оснований. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении члена Палаты представителей Конгресса США, демократа от штата Калифорния Ро Ханны.

"Это делает президента [США демократа Джо] Байдена уже седьмым подряд президентом США, отдавшим приказ о нанесении ударов на Ближнем Востоке. Нет абсолютно никаких оснований для того, чтобы президент без одобрения Конгресса санкционировал военный удар, который не является самообороной от неминуемой угрозы. Нам нужно уйти с Ближнего Востока, а не обострять ситуацию", - подчеркнул демократ.

По его словам, американский "президент не должен принимать такого рода меры, не обращаясь за прямым одобрением [законодателей]", и ему не следует полагаться в этом вопросе на устаревшие данные.

"Я выступал против бесконечной войны при [45-м президенте Дональде] Трампе, и я выскажусь против нее и при президенте-демократе", - указал конгрессмен.

"Мы стремились к прекращению войн, а не к эскалации конфликтов на Ближнем Востоке. Наша внешняя политика должна основываться на дипломатии и верховенстве закона, а не на ответных авиаударах без одобрения Конгресса", - заключил демократ.

США в ночь на 26 февраля нанесли авиаудары в районе сирийско-иракской границы. В Пентагоне заявили, что это было сделано в ответ на обстрелы минометными снарядами "зеленой зоны" в Багдаде, где находится посольство США, и аэропорта в Эрбиле. Как сообщила саудовская телестанция Al Arabiya, самолеты ВВС США в ходе ракетной атаки на востоке Сирии поразили колонну шиитских ополченцев возле контрольно-пропускного пункта Эль-Каим. По ее информации, в результате погибли 22 бойца из иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" и бригады "Катаиб Хезболлах", которые сражаются на стороне сирийской армии против террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Теги
СШАСирияБайден, Джозеф (Джо)
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