Однопартиец Байдена в Конгрессе США осудил решение нанести удар по Сирии

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Удары американской авиации на прилегающие к Ираку районы в сирийской провинции Дейр-эз-Зор не имели под собой никаких оснований. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении члена Палаты представителей Конгресса США, демократа от штата Калифорния Ро Ханны.

"Это делает президента [США демократа Джо] Байдена уже седьмым подряд президентом США, отдавшим приказ о нанесении ударов на Ближнем Востоке. Нет абсолютно никаких оснований для того, чтобы президент без одобрения Конгресса санкционировал военный удар, который не является самообороной от неминуемой угрозы. Нам нужно уйти с Ближнего Востока, а не обострять ситуацию", - подчеркнул демократ.

По его словам, американский "президент не должен принимать такого рода меры, не обращаясь за прямым одобрением [законодателей]", и ему не следует полагаться в этом вопросе на устаревшие данные.

"Я выступал против бесконечной войны при [45-м президенте Дональде] Трампе, и я выскажусь против нее и при президенте-демократе", - указал конгрессмен.

"Мы стремились к прекращению войн, а не к эскалации конфликтов на Ближнем Востоке. Наша внешняя политика должна основываться на дипломатии и верховенстве закона, а не на ответных авиаударах без одобрения Конгресса", - заключил демократ.

США в ночь на 26 февраля нанесли авиаудары в районе сирийско-иракской границы. В Пентагоне заявили, что это было сделано в ответ на обстрелы минометными снарядами "зеленой зоны" в Багдаде, где находится посольство США, и аэропорта в Эрбиле. Как сообщила саудовская телестанция Al Arabiya, самолеты ВВС США в ходе ракетной атаки на востоке Сирии поразили колонну шиитских ополченцев возле контрольно-пропускного пункта Эль-Каим. По ее информации, в результате погибли 22 бойца из иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" и бригады "Катаиб Хезболлах", которые сражаются на стороне сирийской армии против террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).