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Пандемия COVID-19

Совет Безопасности ООН принял резолюцию по вакцинации

Документ призывает к справедливому распределению вакцин и заключению перемирия в зонах конфликта для проведения вакцинации

ООН, 26 февраля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о справедливом распределении вакцин от коронавируса, предложенную председательствующей в этом месяце в СБ ООН Великобританией. Об этом объявила в пятницу на заседании Совбеза постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

Голосование в соответствии с правилами, действующими во время пандемии, проходило со вчерашнего дня в письменной форме. Документ призывает к справедливому распределению вакцин и заключению перемирия в зонах конфликта для проведения вакцинации. Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия не выступает против резолюции, но хотела бы уточнить некоторые формулировки.

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Пандемия COVID-19
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