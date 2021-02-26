Совет Безопасности ООН принял резолюцию по вакцинации

ООН, 26 февраля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о справедливом распределении вакцин от коронавируса, предложенную председательствующей в этом месяце в СБ ООН Великобританией. Об этом объявила в пятницу на заседании Совбеза постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

Голосование в соответствии с правилами, действующими во время пандемии, проходило со вчерашнего дня в письменной форме. Документ призывает к справедливому распределению вакцин и заключению перемирия в зонах конфликта для проведения вакцинации. Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия не выступает против резолюции, но хотела бы уточнить некоторые формулировки.