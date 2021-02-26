Совбез Украины поручил разработать закон о контроле за двойным гражданством чиновников

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании в пятницу поручил правительству разработать закон, который позволит определять лиц с двойным гражданством, если они претендуют на государственные посты. Об этом сообщил в пятницу по итогам заседания секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Мы сегодня приняли решение о том, что на протяжении двух месяцев кабинет министров должен предложить законопроект, который позволит нам четко понимать, какие лица имеют двойное гражданство", - сказал он. По словам Данилова, власти должны точно знать, не имеют ли кандидаты на государственные должности другого гражданства. "Если человек желает быть народным депутатом, министром, работать в органах местного самоуправления, мы должны знать, что это гражданин Украины. Если он имеет еще одно гражданство, то он должен будет отказаться от него", - заявил секретарь СНБО. Он добавил, что на Украине должен появиться специальный орган, который будет все это контролировать.