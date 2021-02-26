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Белый дом заявил, что нанесение ударов в Сирии было необходимым, чтобы снизить угрозы атак

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки добавила, что решение о нанесении авиаударов обсуждалось и "было направлено на деэскалацию напряженности в регионе"

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Налет американской авиации на прилегающие к Ираку районы в сирийской провинции Дейр-эз-Зор был необходим для снижения угрозы дальнейших атак. Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов, которые вместе с президентом Джо Байденом на борту номер один летят в штат Техас. Ее слова приводит агентство Reuters.

Псаки добавила, что решение о нанесении авиаударов обсуждалось и "было направлено на деэскалацию напряженности в регионе", отмечает агентство. По ее версии, авианалет показал, что Байден готов защищать американцев.

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