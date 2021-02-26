Боррель считает, что санкции не могут заменять европейскую политику в отношении России

БЕРЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Ограничительные меры не могут заменять политику, в том числе в контексте отношений с Россией. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью, которое опубликовано в пятницу в германском еженедельнике Der Spiegel.

Отвечая на вопрос о европейских санкциях в отношении России, он сказал: "Санкции - лишь инструмент, они не заменяют политику". "В случае с Россией политика должна охватывать три вещи: оттеснять, сдерживать и вести переговоры", - считает Боррель.

Дипломат пояснил, что под "сдерживанием" понимает конкретные ответы ЕС в случае, если "Россия будет нарушать международное право или права человека".

Он выступил за то, чтобы Европейский союз был сплочен по вопросу отношений с третьими странами, не только с РФ. Это усилит переговорные позиции ЕС, считает дипломат.