Пентагон заявил, что иракцы и курды помогли собрать информацию для авиаудара

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Иракские и курдские партнеры США оказали помощь в сборе необходимой информации для нанесения авиаудара по объектам проиранских групп в Сирии. Об этом сообщил в пятницу на брифинге для журналистов помощник главы Пентагона по связям с общественностью Джон Кирби.

"Я хочу отдать должное нашим иракским и курдским партнерам за потрясающую разведывательную работу, которая позволяет США быть уверенными, что эти две группы несли ответственность [за вылазки] <...> Нет секрета в том, что они [группы] были связаны с Ираном", - сказал он.

Представитель Пентагона также отметил, что "все [подвергнувшиеся авиаудару] здания находились в одном комплексе", добавив, что "они использовались этими группами для облегчения перемещения ресурсов, материалов и вооружения в Ирак, чтобы совершить там нападение".

На вопрос о том, какой сигнал данный авиаудар несет Ирану, Кирби заявил, что это послание "всем противникам в регионе <...> что мы будем обороняться, будем защищать наши интересы, мы определенно будем действовать, чтобы защитить наших людей, а также силы наших союзников и партнеров".

США в ночь на 26 февраля нанесли авиаудары в районе сирийско-иракской границы. В Пентагоне заявили, что это было сделано в ответ на обстрелы минометными снарядами "зеленой зоны" в Багдаде, где находится посольство США, и аэропорта в Эрбиле. Как сообщила саудовская телестанция Al Arabiya, самолеты ВВС США в ходе ракетной атаки на востоке Сирии поразили колонну шиитских ополченцев возле контрольно-пропускного пункта Эль-Каим. По ее информации, в результате погибли 22 бойца из иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" и бригады "Катаиб Хезболлах", которые сражаются на стороне сирийской армии против террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).