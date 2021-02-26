Блинкен обсудил с главами МИД и Минэкономики Мексики вопросы миграции и энергетики

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в пятницу переговоры в удаленном формате с министрами иностранных дел и экономики Мексики Марсело Эбрардом и Татьяной Клутье, в ходе которых обсуждались вопросы миграции, энергетики и изменения климата. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента.

"Госсекретарь и глава МИД Мексики обсудили продолжающееся сотрудничество по вопросам миграции, <...> а также совместные усилия в борьбе с COVID-19, - отмечается в тексте. - Стороны подтвердили приверженность работе по обеспечению безопасности и экономического процветания народов двух стран. Госсекретарь выразил необходимость совместной работы в сфере глобального климата и в решении энергетических проблем".

В рамках беседы Блинкена с министром экономики рассматривалась реализация нового торгового соглашения Канады, Мексики и США, а также усилия по "укреплению и модернизации экономик двух стран и региональной экономической интеграции". Стороны договорились сотрудничать в "достижении энергетических целей".