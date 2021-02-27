Парламент Ливии проведет встречу, чтобы выразить доверие временному правительству

РАБАТ, 27 февраля. /ТАСС/. Палата представителей (ПП, избранный постоянный парламент Ливии, базирующийся на востоке - в Тобруке) проведет встречу, чтобы выразить доверие временному правительству премьера Абдель Хамида Дбейбы. Об этом заявил в пятницу в Рабате спикер ПП Акила Салех по итогам встречи с министром иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом Насером Буритой.

"ПП стремится сформировать небольшое временное правительство, в состав которого вошли бы представители различных регионов Ливии", - цитирует Салеха пресс-служба МИД королевства. По его словам, парламент "проведет встречу, чтобы выразить доверие временному правительству".

"Во время предстоящего заседания парламент совершенно свободно примет решение о том, что в интересах страны, - продолжал он. - Получив доверие, правительство будет утверждено избранным законодательным органом страны".

Глава Правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба передал в четверг в ПП список претендентов на министерские посты в его кабмине. По данным телеканала Al Arabiya, состав кабинета министров был получен Салехом для дальнейшего утверждения кандидатов парламентариями.

Как ожидается, специальное заседание по выражению доверия может пройти в ближайшие дни в Сирте. Кроме того, депутатам предстоит также одобрить избранный Президентский совет. Все эти процедуры утверждения необходимо завершить до 21 марта.

Главной задачей переходных органов станет подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря текущего года, но до этого времени еще должен пройти референдум по проекту новой конституции.