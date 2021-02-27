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Министр здравоохранения Аргентины заразилась коронавирусом

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 февраля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти заразилась коронавирусом и была изолирована. Соответствующее заявление она опубликовала в пятницу в "Твиттере".

По ее словам, она сдала тест на коронавирус для того, чтобы присутствовать на открытии сессии парламента 1 марта. "Мне сообщил, что результат оказался положительным. В связи с этим в ближайшие дни я буду находиться в изоляции, выполняя установленный протокол", - написала она.

По данным телеканала "Тодо нотисиас", из-за недавних встреч с Виссотти также был изолирован председатель правительства Сантьяго Кафьеро.

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