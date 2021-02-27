ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. США рассчитывают на скорое продолжение переговоров с Россией по контролю над вооружениями с учетом того, что у остается не так много времени до истечения срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), который был продлен на пять лет. Об этом заявила в пятницу первый заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Леонор Томеро.

"У нас есть только пять лет, а нужно еще время для того, чтобы Сенат [Конгресса США] дал свое ободрение и согласие на ратификацию. Так что <...> у нас не так много времени", - сказала она на видеосеминаре, организованном Национальной академией наук США. "Надеюсь, что дискуссии по контролю над вооружениями с Россией, если все пойдет так, как запланировано, будут, конечно же, продолжаться <...> в течение нескольких следующих лет", - добавила Томеро.

В среду первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что Россия готова серьезно обсуждать вопросы стратегической стабильности с Соединенными Штатами при администрации Джо Байдена. До этого о готовности взаимодействовать с Москвой по этим вопросам говорил госсекретарь США Энтони Блинкен.

3 февраля в МИД РФ состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продление этого договора обеспечило сохранение и дальнейшее функционирование стержневого механизма поддержания стратегической стабильности, на строго паритетной основе ограничивающего ракетно-ядерные арсеналы сторон.