Сын Трампа заявил, что Байден начал работу с ударов по Ближнему Востоку

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Новый президент США Джо Байден начал свою работу на посту главы государства с того, за что критиковал своего предшественника - военных действий на Ближнем Востоке и возобновления работы центра по содержанию детей иммигрантов на границе с Мексикой. Об этом заявил Дональд Трамп-младший, выступая в пятницу на Конференции консервативного политического действия в Орландо (штат Флорида). Трансляция работы конференции идет онлайн.

Выступление сына бывшего президента США проходило под лозунгом "Зажжем вновь американскую мечту", но было в основном посвящено критике Байдена, демократов, либеральных медиа и ведущих технологических компаний. Он указал, что "всего через несколько недель после прихода Байдена Америка снова бомбит Ближний Восток". "Они всегда так набрасывались на нас, когда мы бомбили Ближний Восток, а теперь, выходит, что за несколько недель сами сговорились с военно-промышленным комплексом", - продолжил он.

Другим объектом критики Трампа-старшего, напомнил его сын, были учреждения для содержания детей мигрантов на границе с Мексикой, получившие тогда названия "дети в клетках". "Теперь Байден открывает их снова", - указал он. Действительно, ряд таких центров возобновил работу на этой неделе на американо-мексиканской границе, хотя демократы утверждают, что они функционируют по новым правилам. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которой ранее уже задавали вопрос об этом, детей теперь с родителями не разлучают.

Трамп-младший в своем выступлении не стал анонсировать, о чем собирается говорить его отец на этой же конференции в воскресенье. Не затронул он и тему кандидата от республиканцев на следующих президентских выборах в 2024 году, хотя она стала главной интригой мероприятия. Источники в окружении Трампа, на которые ссылается телеканал FoxNews, утверждают, что в своей речи бывший глава Белого дома не собирается объявлять об участии в президентской гонке. Тот же телеканал в комментариях к конференции Орландо регулярно повторяет, что многие участники видят кандидатом не Трампа, а хозяина мероприятия губернатора Флориды Рона Десантиса. Со сцены, однако, никто с такой идей не выступил. Сам Десантис сосредоточился на том, что сумел открыть во Флориде уже все школы и предприятия в отличие от демократических штатов, которые еще "остаются угнетены коронавирусными ограничениями".

Участники мероприятия много говорили о Трампе, однако идею о необходимости выдвинуть его кандидатом на выборах в 2024 году пока не высказал никто, хотя все согласны, что он продолжит играть важную роль в партии. Сенатор от Техаса Тед Круз заявил, что "Трамп никуда не уходит". Сенатор Рик Скотт от Флориды сказал, что "Трамп сделал то, чего до него никто никогда не делал - выступил против всего истеблишмента в Вашингтоне и сказал ему "нет". Никто при этом не предлагал иных кандидатов или себя.