Специалисты рекомендуют регулятору США одобрить применение вакцины Johnson & Johnson

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Консультанты Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб рекомендуют этому регулятору одобрить экстренное применение вакцины от коронавируса, разработанной компанией Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson. Об этом сообщила в пятницу телекомпания СNN.

По ее данным, к соответствующему решению пришли специалисты консультативного комитета по вакцинам и биологическим продуктам при FDA. В пятницу они единогласно проголосовали за то, чтобы регулятор одобрил применение людьми старше 18 лет вакцины от компании Janssen.

В случае, если FDA сертифицирует препарат от Janssen, он станет уже третьей разрешенной к применению на территории США вакциной от коронавируса. При этом для появления иммунитета достаточно будет одной такой прививки, а не двух, как в случае с вакцинами от компаний Moderna, а также Pfizer и BioNTech.

Как сообщил в пятницу в Twitter старший советник рабочей группы при Белом доме по борьбе с пандемией Энди Славитт, заседание руководства FDA, на которое будет вынесен вопрос об одобрении применения вакцины, намечено на субботу. Изначально ожидалось, что препарат может быть одобрен к применению уже в пятницу. Ранее FDA сообщило, что по итогам третьей фазы испытаний разовой вакцины от Johnson & Johnson была доказана ее эффективность и безопасность.

В конце прошлой недели Johnson & Johnson сообщила на своем сайте, что подала во Всемирную организацию здравоохранения заявку на одобрение для экстренного использования вакцины своего подразделения Janssen. Компания передала в организацию пакет документов, включающий в себя предварительные оценки безопасности и эффективности препарата на основе данных, полученных при проведении третьей фазы клинических испытаний. В ходе этой фазы, по данным компании, вакцина продемонстрировала эффективность до 85%.