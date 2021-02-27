В США заявили, что открыты для дипломатии с Ираном

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты открыты для дипломатического диалога с Ираном, но не намерены смягчать односторонние санкции, введенные в свое время в отношении Тегерана. Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов, сопровождающих президента США Джо Байдена в поездке в штат Техас.

"Соединенные Штаты открыты для дипломатических контактов и готовы сесть за стол переговоров и провести консультации с нашими партнерами [в формате] "пять плюс один" (постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германия), а также с Ираном", - заверила официальный представитель американского лидера. "[Однако] мы не собираемся делать шаги, чтобы смягчать санкции", - подчеркнула Псаки. "Сейчас, - сказала пресс-секретарь, - мы ждем ответа иранцев на направленное европейцами приглашение [на переговоры], и это последнее, что я слышала [на данную тему]".

По словам Псаки, "президент [США] подает недвусмысленный сигнал о том, что будет действовать в целях защиты американцев, когда имеются угрозы".

Кроме того, Псаки утверждала, что цель нынешних шагов Соединенных Штатов на Ближнем Востоке заключается в том числе в "деэскалации [напряженности] как в Сирии, так и в Ираке".