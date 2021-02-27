{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Fox: власти США повысили уровень угрозы своим военнослужащим в Ираке

Как отмечает телеканал, повышение уровня угрозы является стандартной мерой предосторожности

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Американское военное руководство повысило уровень угрозы военнослужащим США в Ираке на фоне возможного ответа на авиаудар американских ВВС по объектам проиранских групп в Сирии. Об этом сообщил в пятницу телеканал Fox News со ссылкой на два источника.

По их сведениям, речь идет о военнослужащих, задействованных в международной операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость") в Ираке и Сирии против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Как отмечает телеканал, повышение уровня угрозы американским военным является стандартной мерой предосторожности. Ее действие может сохраняться на протяжении нескольких дней.

Теги
СШАИрак
Пандемия COVID-19
Специалисты рекомендуют регулятору США одобрить применение вакцины Johnson & Johnson
Если препарат сертифицируют, он станет уже третьей разрешенной к применению на территории США вакциной от коронавируса
Читать полностью