Прокурор, ведущий расследование дела о слежке за штабом Трампа, ушел в отставку

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Прокурор американского округа Коннектикут (в одноименном штате) Джон Дарем, проводящий расследование обстоятельств слежки американских спецслужб за штабом республиканца Дональда Трампа во время предвыборной кампании 2016, ушел в отставку. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу на сайте Министерства юстиции США, выполняющего в стране функции генеральной прокуратуры.

Дарем был назначен прокурором округа Коннектикут более трех лет назад, а до этого на протяжении 35 лет занимал различные должности в прокуратуре этого штата. С мая 2019 года Дарем по поручению бывшего министра юстиции и генерального прокурора США Уильяма Барра он проводил проверку обстоятельств осуществления американскими спецслужбами слежки за штабом Трампа во время предыдущей предвыборной кампании. В октябре 2019 года это расследование было переквалифицировано в уголовное разбирательство.

Формально полномочия 70-летнего Дарема на посту окружного прокурора завершатся в полночь 28 февраля. Временно исполняющим обязанности прокурора Коннектикута станет его первый помощник Леонард Бойл. В Минюсте США пока не ответили на просьбу ТАСС пояснить, кто будет возглавлять расследование о слежке за штабом Трампа после ухода Дарема, и продолжится ли оно.

Ранее появилась информация о том, что Минюст намерен потребовать отставки федеральных прокуроров, назначенных предыдущей администрацией, Белый дом в свою очередь косвенно подтвердил эти данные. При этом сообщалось, что перестановки не коснутся Дарема, а также прокурора штата Делавэр Дэвида Вайса, который осуществляет контроль за проведением налоговой проверки в отношении сына президента США - Хантера Байдена. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 9 февраля, отвечая на вопрос, почему Дарем и Вайс останутся на своих должностях, сказала: "Президент ясно заявил, что хочет восстановить независимость министерства юстиции, освободить его от любого неправомерного политического влияния".

В свою очередь Барр в начале декабря прошлого года сообщил о том, что принял меры с тем, чтобы Дарем мог продолжать свое расследование и при новой администрации, наделив его теми же полномочиями, которые имел спецпрокурор Роберт Мюллер, проводивший расследование в связи с утверждениями о приписываемых Трампу незаконных связях с РФ. Как поясняло агентство Associated Press, это означает, что администрация Байдена сможет снять Дарема с должности лишь в случае, если он будет уличен в нарушениях, в том числе в невыполнении своих обязанностей или неправомерных действиях.