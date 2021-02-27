Венесуэла назвала удар США по Сирии уходом от дипломатии и возвратом к бесконечной войне

ГАВАНА, 27 февраля. /ТАСС/. Руководство Венесуэлы заявило в пятницу, что считает уходом от дипломатии и международного права авиаудары США по территории Сирии и осуждает агрессию.

"Венесуэла решительно осуждает военное нападение США на территорию Сирии и выражает свою твердую солидарность с народом и правительством этой братской страны. Прискорбно, что Вашингтон возвращается к бесконечной войне и уходит от дипломатии и международного права", - говорится в сообщении МИД Боливарианской Республики в Twitter.