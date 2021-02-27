{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Венесуэла назвала удар США по Сирии уходом от дипломатии и возвратом к бесконечной войне

В Боливарианской Республике осудили это нападение

ГАВАНА, 27 февраля. /ТАСС/. Руководство Венесуэлы заявило в пятницу, что считает уходом от дипломатии и международного права авиаудары США по территории Сирии и осуждает агрессию.

"Венесуэла решительно осуждает военное нападение США на территорию Сирии и выражает свою твердую солидарность с народом и правительством этой братской страны. Прискорбно, что Вашингтон возвращается к бесконечной войне и уходит от дипломатии и международного права", - говорится в сообщении МИД Боливарианской Республики в Twitter.

Теги
СШАСирияВенесуэла
Байден объявит о новых изменениях в политике в отношении Эр-Рияда 1 марта
Американский президент заявил, что если Саудовская Аравия хочет сотрудничать с США, то должна прекратить нарушение прав человека
Читать полностью