В Гонконг доставили первую партию вакцины от коронавируса из Германии

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 февраля. /ТАСС/. Первая партия вакцины от коронавируса производителя BioNTech в количестве более 500 тыс. доз прибыла в субботу в Гонконг из Германии. Как сообщает газета South China Morning Post, груз доставлен бортом авиакомпании Cathay Pacific.

В аэропорту его встречали чиновники местной администрации, отвечающие за программу вакцинации. Изначально поступление препарата планировалось на четверг, однако было задержано из-за затянувшихся экспортных процедур. Ящики с вакциной поступят в специальное хранилище, которое позволяет поддерживать сверхнизкие температуры.

В пятницу в этом специальном административном районе Китая стартовала кампания по массовой вакцинации населения. На первом этапе бесплатно получить прививку смогут пенсионеры, медицинские работники, сотрудники важных служб. За первый день были вакцинированы 6 тыс. из 70 тыс. человек, которые воспользовались системой онлайн-бронирования, образовав очередь на две недели.

Участникам программы пока предложен только китайский препарат CoronaVac фармацевтической компании Sinovac Biotech. Первая его партия объемом 1 млн доз поступила из Пекина 19 февраля. 22 февраля прививка этой вакциной была сделана вне очереди главе администрации Гонконга Кэрри Лам и членам ее кабинета.

В общей сложности власти заказали по 7,5 млн доз вакцин от компаний Sinovac Biotech, AstraZeneca и BioNTech. Дистрибьютером последнего препарата на рынке КНР уполномочена выступать шанхайская фармацевтическая компания Fosun Pharma.

За последние сутки медики Гонконга выявили 24 новых случая заражения коронавирусом, включая шесть завозных. Общее число заболевших составило 10 951, умерли 198 пациентов. С 18 февраля в городе вновь открылись спортзалы, салоны красоты, кинотеатры и парки развлечений. Однако бары, ночные клубы, караоке-залы и бассейны пока остаются закрытыми.