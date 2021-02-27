El Pais: Хуан Карлос I занял деньги для погашения €4,4 млн налоговой задолженности

МАДРИД, 27 февраля. /ТАСС/. Хуан Карлос I, отрекшийся от испанского престола в 2014 году, занял денег у своих друзей и предпринимателей, чтобы погасить задолженность по налогам в Испании на сумму €4,4 млн. Об этом сообщила в субботу газета El Pais.

По ее информации, знакомые экс-главы государства подписали договоры займа, в том числе в присутствии нотариуса, чтобы избежать юридических проблем. Для помощи Хуану Карлосу I была избрана именно эта формула, поскольку дарение привело бы к необходимости уплаты налогов в размере до 40%. Хотя сначала в списке благожелателей значились более 30 человек, в конечном счете цифра сократилась примерно до 10. Лица, одолжившие средства почетному королю, пожелали не раскрывать своих имен.

Во всех договорах займа указана процентная ставка (которая может составлять 0%) и срок погашения долга. Как уточняет издание, последний пункт является спорным, учитывая, что Хуану Карлосу I 83 года и он не может нести ответственность за долгосрочный кредит, если только после его смерти выплату не возьмут на себя его наследники.

В пятницу адвокат экс-главы государства подтвердил, что почетный король погасил задолженность по налогам на сумму €4,4 млн. По версии El Pais, речь идет о незадекларированном доходе, общая сумма которого превышала €8 млн и включала, в частности, расходы на рейсы на частных самолетах, которые до 2018 года оплачивались экс-главе государства фондом его родственника.

Как утверждает газета El Mundo, Хуан Карлос I погасил свою задолженность лишь за те годы, когда на него уже не распространялась неприкосновенность главы государства после отречения от престола. В частности, представленная декларация касается 2014-2018 годов. По версии газеты, фонд оплачивал частные перелеты Хуана Карлоса I с 2006 года.

Расследования

9 декабря прошлого года почетный король уже заплатил в Испании по налоговой задолженности за период с 2016 по 2018 годы более €678 тыс. Задолженность, как предполагается, была связана с расследованием прокуратуры из-за возможного использования почетным королем карт, привязанных к счетам, держателем которых он не являлся. Деньги якобы были предоставлены мексиканским предпринимателем.

Кроме того, прокуратура Верховного суда Испании ведет еще два расследования, имеющих отношение к почетному королю. Одно из них связано с возможным получением комиссионных за посредническую роль в переговорах с саудовской стороной, чтобы контракт на строительство скоростной железной дороги на линии Мекка - Медина достался консорциуму испанских компаний. Также в СМИ появились сведения о том, что прокуратура Испании расследует возможное существование фондов на острове Джерси, которые могут быть связаны с Хуаном Карлосом I и которые могли быть скрыты от испанских налоговых властей.

3 августа прошлого года стало официально известно о том, что Хуан Карлос I, являвшийся главой государства с 1975 по 2014 годы, сообщил своему сыну, королю Филиппу VI, о решении покинуть страну. Сообщалось, что он находится в ОАЭ.