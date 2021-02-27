СМИ: радикалы начали закидывать пиротехникой офис генпрокурора в Киеве

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Несколько сотен украинских радикалов, которые собрались ранее у здания офиса президента Украины в Киеве, переместились к офису генпрокурора страны. Они закидывают его файерами и петардами.

На видео, которое распространило в Facebook издание "Сегодня", видно, как большое количество радикалов проводят митинг у здания генпрокурора. В ходе него они кидают пиротехнику, а также кричат лозунги в поддержку своих соратников - осужденного за похищение человека Сергея Стерненко и нескольких арестованных по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Радикалы пытаются забросить пиротехнику в окна здания офиса генпрокурора страны. На призывы со стороны правоохранительных органов к мирному поведению собравшиеся отвечают негативными возгласами, в частности в адрес министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Предыдущий митинг в поддержку Стерненко у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского состоялся 23 февраля. В нем, по данным МВД, участвовали около 2 тыс. человек. На митинге произошли столкновения радикалов с полицией, националисты использовали газовые баллончики и пиротехнику. В результате пострадали 27 сотрудников правоохранительных органов, было задержано 24 человека, которых в скором времени отпустили.

Дело Стерненко

Приморский суд Одессы 23 февраля признал бывшего лидера одесской ячейки "Правого сектора" (организация запрещена в России) Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Осужденный с приговором не согласился. Приговор вынесен по делу о похищении в 2015 году депутата Лиманского поселкового совета Одесской области Сергея Щербича. Чиновник сам написал заявление в полицию о том, что его похитили и пытали националисты во главе со Стерненко.

Ранее Стерненко уже было предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства и ношении холодного оружия. По версии полиции, весной 2018 года в Одессе в ходе уличной драки он догнал и нанес несколько ударов ножом жителю Черноморска Ивану Кузнецову, который позже скончался от полученных травм. Защита Стерненко называет случившееся самообороной. По этому делу 29 января он отпущен под поручительство депутата от партии "Голос" Романа Лозинского.

Дело Шеремета

Павел Шеремет, белорусский, российский и украинский журналист, погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года. В его машине сработало взрывное устройство. Подозреваемыми по делу проходят бывшие участники силовой операции в Донбассе Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.

Согласно версии следствия, Дугарь помогала готовить преступление, а Антоненко и Кузьменко непосредственно закладывали взрывчатку, а затем осуществили взрыв. Следователи также полагают, что они выполняли заказ "неустановленных лиц" с целью создания "крайне резонансного события", чтобы спровоцировать акции протеста. Все трое отрицают предъявленные обвинения.