Новый постпред США при ООН встретилась с российским и китайским коллегами

ООН, 27 февраля. /ТАСС/. Новый постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в пятницу провела ряд встреч с коллегами, в том числе из России и Китая. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте американского постпредства.

В документе уточняется, что Томас-Гринфилд "завершила день серией двусторонних встреч с постпредами при ООН КНР, Ирландии, Норвегии, Российской Федерации, а также Сент-Винсента и Гренадин". "Постпред обсудила предстоящее председательство США в Совете Безопасности и комплексную работу Совбеза по противодействию глобальным вызовам, в том числе касающимся прав человека и изменения климата, а также сферы, представляющие взаимный интерес с точки зрения будущего сотрудничества в ООН", - отметили в американском постпредстве.

Сенат Конгресса США во вторник утвердил Томас-Гринфилд новым американским постпредом при ООН. Она является отставным кадровым дипломатом. На дипломатическую службу поступила в 1982 году. Занимала перед уходом с госслужбы посты в Госдепартаменте США. В 2008-2012 годах была американским послом в Либерии. В 2013-2017 годах являлась помощником госсекретаря США по делам Африки. В 2017 году была отправлена в отставку при предыдущей администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом, который представлял Республиканскую партию.