В Дамаске призвали Совбез ООН положить конец нападениям США на сирийскую территорию

БЕЙРУТ, 27 февраля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН должен осознать свою ответственность за сохранение мира на Ближнем Востоке и принять немедленные шаги с тем, чтобы положить конец нападениям США на территорию Сирии. Об этом, как сообщило агентство SANA, говорится в послании МИД арабской республики, направленном в субботу в СБ ООН.

"Военная авиация США нанесла в ночь с 25 на 26 февраля удары по сирийским позициям в провинции Дейр-эз-Зор поблизости от границы с Ираком, что является грубым нарушением международной законности и Устава ООН", - отмечается в документе. В нем указывается, что "эта агрессия стала новым звеном в цепи непрекращающихся нарушений сирийского суверенитета со стороны США".

Как подчеркивает МИД Сирии, "такие действия неизбежно приведут к усилению напряженности на Ближнем Востоке, что отвечает интересам террористических группировок".

США в ночь на 26 февраля нанесли авиаудары по объектам проиранских шиитских формирований в районе сирийско-иракской границы. В Пентагоне заявили, что это было сделано в ответ на обстрелы минометными снарядами "зеленой зоны" в Багдаде, где находится посольство США, и аэропорта в Эрбиле. Как сообщил саудовский телеканал Al Arabiya, самолеты ВВС США в ходе ракетной атаки на востоке Сирии поразили, в частности, колонну шиитских ополченцев возле контрольно-пропускного пункта Эль-Каим. По ее информации, в результате погибли 22 бойца из иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" и бригады "Катаиб Хезболлах", которые сражаются на стороне сирийской армии против террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).