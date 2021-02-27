Politico: посла ЕС на Кубе вызвали в Брюссель для объяснений из-за письма Байдену

ТАСС, 27 февраля. Посол ЕС на Кубе Альберто Наварро вызван в Брюссель для объяснений после того, как он подписал открытое письмо на имя президента США Джо Байдена с просьбой снять санкции с островного государства. Об этом со ссылкой на представителя ЕС сообщила газета Politico.

"Мы получили письмо и попросили посла приехать в Брюссель для дачи объяснений", - сообщил газете представитель ЕС.

По данным газеты, ранее 16 депутатов Европарламента направили письмо верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю с призывом уволить Наварро из-за его "неприемлемой инициативы" подписать письмо Байдену. Авторы послания призвали США прекратить вмешиваться во внутренние дела Кубы, а также снять экономические и туристические ограничения. "Такое поведение [Наварро] не только неуместно, но и чуждо стандартам поведения, которыми должны руководствоваться дипломатические представители ЕС", - говорится в письме евродепутатов.