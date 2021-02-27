Болгария отказалась от участия в учениях НАТО в Черном море из-за коронавируса

БУХАРЕСТ, 27 февраля. /ТАСС/. Болгария не будет участвовать в маневрах НАТО Poseidon 21, которые начались в субботу в Черном море, так как на двух кораблях ВМС республики выявлены случаи вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19. Об этом сообщило Радио Румынии со ссылкой на начальника штаба румынских ВМС Михая Панаита.

"У болгарского партнера возникла проблема, связанная с пандемией COVID-19, и по этой причине он отклонил участие в многонациональных учениях", - сказал военачальник.

Эти сведения подтвердил ТАСС вице-премьер, министр обороны и безопасности Болгарии Красимир Каракачанов. "Информация верна, о существующих сложностях мы уведомили румынских коллег еще неделю назад. В экипажах наших кораблей коронавирусом заразились пять человек", - отметил он.

Официальная церемония открытия маневров Poseidon 21 состоялась в субботу в румынском порту Констанца. Ранее в них планировалось участие семи стран альянса - Болгарии, Греции, Испании, Румынии, США, Турции и Франции.

В учениях, которые пройдут в период с 27 февраля по 6 марта, участвуют более 700 военных, задействованы 13 кораблей и девять самолетов. Их сценарий включает эпизоды нейтрализации подводных угроз с проведением операций по гидрографической разведке, обнаружению и обезвреживанию морских мин и самодельных взрывных устройств, смешанные эпизоды борьбы против авиации, надводных кораблей и субмарин неприятеля, а также буксировки поврежденного корабля, заправки топливом на море и оказания первой помощи. На земле запланирован эпизод совместных действий Минобороны и МВД в условиях взрыва на гидротехническом сооружении на румынском побережье.

"Маневры Poseidon 21 включены в программу многонационального интенсивного совместного обучения [Combined Joint Enhanced Training, CJET] НАТО, - отметил штаб румынских ВМС. - Их цель - оптимально использовать возможности НАТО для укрепления способности альянса быстро реагировать в условиях продолжающихся изменений в региональной среде безопасности".