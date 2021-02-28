Мадуро планирует полностью пересмотреть отношения Венесуэлы с Испанией

ГАВАНА, 28 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил с инициативой полного пересмотра отношений с Испанией после того, как глава МИД королевства Аранча Гонсалес Лая посетила приграничные районы на территории Колумбии. Об этом в субботу сообщает канал Venezolana de Television.

"Мне интересно, что министр иностранных дел Испании делает в Колумбии вместо того, чтобы отправиться к Средиземному морю, чтобы искать людей, которые бегут из Африки и умирают по пути? Хватит лицемерия и двойных стандартов со стороны главы МИД Испании, поддержки военизированных формирований правительства Колумбии, - приводит телеканал слова главы государства. - Мы пересмотрим отношения с Испанией на всех уровнях, достаточно агрессии с их стороны".

Мадуро поручил исполнительному вице-президенту Дельси Родригес и министру иностранных дел Хорхе Арреасе подготовить всесторонний анализ отношений и связей с Испанией, которая "не уважает международное право и продемонстрировала полное отсутствие дипломатии".