Индия приостановила вакцинацию для обновления программного обеспечения

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 февраля. /ТАСС/. Индия приостановила прививание от коронавирусной инфекции до понедельника из-за необходимости внести изменения в программное обеспечение, необходимые для второго этапа вакцинации, который начнется с 1 марта. Как сообщает в воскресенье газета The Times of India, новая платформа позволит ускорить прививание населения.

С понедельника в Индии смогут получать вакцину лица старше 60 лет, а также лица старше 45 лет, имеющие сопутствующие заболевания. Они могут предварительно зарегистрироваться через правительственный портал CoWIN 2.0 или приложение Aarogya Setu (можно перевести с санскрита как "мост к здоровью"), чтобы выбрать время и место прививки. При этом лица старше 60 лет должны будут подтвердить документально свой возраст, тогда как лица старше 45 лет с хроническими заболеваниями должны будут также предоставить специальную справку, заверенную врачом.

На втором этапе вакцинации разрешение прививать пациентов получили частные клиники, которые имеют право взимать плату за прививки. Как сообщает издание, на прошедшем в субботу совещании в министерстве здравоохранения и благосостояния семьи решено, что она составит не более 250 рупий (около $3,42). При этом государственные клиники продолжат делать прививки бесплатно.

Желающие привиться от коронавируса получили право самостоятельно выбирать медучреждение, где им сделают вакцинацию. Ранее всех направляли на прививку в государственные медицинские центры не по выбору пациента. Однако кампания по прививанию продвигалась медленнее, чем ожидалось. В частности, многие отказывались прививаться вакциной Covaxin от индийской компании Bharat Biotech, поскольку она не прошла необходимые этапы тестирования.

В Индии вакцинация началась 16 января. Планировалось, что на первом этапе прививку сделают до 30 млн человек: 10 млн медработников и 20 млн сотрудников, находящихся в "зоне риска" (полицейские, военнослужащие, служащие ведомств гражданской обороны). Индийские власти ранее сообщали, что планируют привить около 300 млн человек к июлю текущего года. Пока в стране прививку получили 14 301 266 человек.

На этом этапе прививки делаются двумя вакцинами: Covishield (местное название препарата, разработанного британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом) и Covaxin. Кроме того, еще около 20 препаратов готовятся к использованию, в том числе российская вакцина "Спутник V".