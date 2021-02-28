Несколько десятков человек задержали во время протестов в Мьянме

ТАСС, 28 февраля. По меньшей мере 50 человек, среди которых есть журналисты, были задержаны в субботу в Янгоне и других городах Мьянмы в ходе масштабных протестов. Об этом сообщает портал Myanmar nau.

По его данным, пятеро журналистов, включая репортера и главного исполнительного директора местного издания Monywa Gazette, а также видеооператора Associated Press и репортера из столицы штата Чин, были задержаны полицией. Их местонахождение остается неизвестным.

Масштабные демонстрации продолжаются по всей стране. По информации портала, полиция применяет резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих.