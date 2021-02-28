В Швеции призвали вновь открыть расследование об убийстве Улофа Пальме в 1986 году

СТОКГОЛЬМ, 28 февраля. /ТАСС/. Расследование убийства премьер-министра Швеции Улофа Пальме, которое произошло в 1986 году, должно быть возобновлено. С таким призывом выступили в опубликованной в воскресенье в газете Dagens Nyheter статье полицейские, журналисты и политические комментаторы. Публикация приурочена к 35-й годовщине покушения на бывшего главу шведского правительства.

"Возобновление предварительного расследования небольшой группой компетентных следователей во главе со смелым и инициативным прокурором и при моральной поддержке государственного прокурора - <...> единственная стоящая альтернатива для раскрытия тайны убийства, - отмечают они. - Когда расследование возобновится, необходимо, чтобы должностные лица в органах власти, такие как [полиция безопасности] СЕПО и военные секретные службы, были освобождены от своей обязанности сохранять конфиденциальность и чтобы новое расследование Пальме получило доступ к архивам этих органов".

Основанием для продолжения расследования, по мнению авторов статьи, является то, что не были изучены должным образом ряд противоречивых обстоятельств, в то время как названный в прошлом году убийцей Стиг Энгстрём, умерший в 2000 году, не может ничего сказать в свою защиту. Все это должно побудить прокуратуру к возобновлению расследования дела Пальме с новыми силами, считают подписавшиеся под статьей 19 экспертов, в том числе бывший генеральный директор Государственного ревизионного управления и член Ревизионной комиссии Инга-Бритт Алениус, бывший комиссар по уголовным делам и руководитель расследования по делу Пальме (2013-2016) Даг Андерссон, бывший следователь по делу (1986-2016) Леннарт Густафссон.

"Прокурор даже не представил описание преступления, которое сделало бы понятным или правдоподобным [факт того], что Стиг Энгстрём покинул свое рабочее место с заряженным огнестрельным оружием и с мыслями об убийстве как раз тогда, когда мимо проходила пара Пальме", - отмечается в статье.

Убийство Пальме и следствие по делу

Пальме был убит 26 февраля 1986 года, когда возвращался с женой Лисбет из кинотеатра по безлюдной центральной улице Стокгольма. К паре приблизился неизвестный и несколько раз выстрелил, премьер умер на месте, его жена была ранена. Дело оставалось нераскрытым, хотя следствие продолжалось из-за отмененного в 2010 году срока давности. За 34 года более 130 человек успели признаться, что именно они стреляли в Улофа и Лисбет Пальме, однако, поскольку эти утверждения не подтвердились, их одного за другим исключили из списка подозреваемых.

Стиг Фольке Вильхельм Энгстрём (1934-2000), также известный как Скандиаманнен, - шведский художник-график и рекламный консультант, в момент убийства Пальме он оказался рядом с местом преступления. По его словам, он прибыл туда практически сразу после выстрелов, полиция допрашивала его несколько раз в качестве свидетеля. Позднее журналисты и частные следователи называли его в качестве подозреваемого в совершении убийства, считая, что Энгстрём пытался скрыть свою роль в этом деле и замести следы, выступив в качестве свидетеля. При жизни мужчину нечасто упоминали в связи с делом Пальме, по которому ему не было предъявлено обвинений.

10 июня прошлого года на пресс-конференции в формате онлайн в Стокгольме главный прокурор Кристер Петерсон заявил, что прекращает расследование и считает главным подозреваемым уже умершего Энгстрёма. Но лишь менее 20% шведов считает убедительными выводы, сделанные в ходе рассмотрения дела.

Результаты стали полным разочарованием, прокомментировал закрытие дела в беседе с корреспондентом ТАСС один из авторов статьи, писатель и журналист Ларс Боргнес. По его словам, при прекращении расследования не было представлено никакой новой информации и доказательств. В данных следствия не было ничего, что привязывало бы Энгстрёма к убийству: он мог убегать с места преступления, но это не говорит о том, что он был преступником.

Материалы следствия по делу вызывают большой интерес у шведской общественности, в полицию поступили сотни запросов от журналистов и частных лиц. Всего в деле насчитывается 60 тыс. документов на 500 тыс. страниц. По оценкам, на их прочтение одним человеком потребуется девять лет. Желающим сделать это в полном объеме придется заплатить около 1 млн крон ($110 тыс.), однако на ознакомление, как правило, берут лишь отдельные части.