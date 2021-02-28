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Кризис в Сирии

СМИ: США перевезли 10 боевиков ИГ со своей базы в Сирии в провинцию Дейр-эз-Зор

Как отмечает агентство SANA, Соединенные Штаты используют свои базы, в том числе, для подготовки боевиков вооруженных группировок, которые воюют против сирийского государства

ТАСС, 28 февраля. Силы Соединенных Штатов транспортировали со своей базы, расположенной в сирийской провинции Хасеке, 10 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в провинцию Дейр-эз-Зор. Об этом в воскресенье сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA.

По его информации, "10 террористов ИГ были перевезены на двух вертолетах американских сил с базы США Эш-Шаддади в Хасеке в пустынную местность Дейр-эз-Зора".

В середине января американские военнослужащие переместили группу террористов, заключенных в тюрьме Гувейран в сирийском городе Хасеке, на одну из баз международной коалиции, расположенной на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании. Тогда, по сообщению SANA, тюрьму Гувейран, в которой содержатся преимущественно иностранные боевики ИГ, покинули под усиленной охраной свыше 70 террористов.

Как отмечает агентство, Соединенные Штаты используют базы в Сирии, в том числе, для подготовки боевиков вооруженных группировок, которые воюют против сирийского государства. Для этих целей, по утверждению SANA, американцы планируют использовать и террористов "Исламского государства".

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