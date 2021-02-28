В Бундестаге отметили, что разобщенность России и Германии может быть на руку США

ТАСС, 28 февраля. Разобщенность России и Германии может быть выгодна США из-за их стремления к экономическому лидерству. Такое мнение высказал глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

"На данный момент развития наших отношений я вижу будущее в мирном сосуществовании и сотрудничестве, а не в разобщенности, которая ни нам, ни русским не на руку. Зато на руку американцам, которые стремятся оставаться на позиции экономически доминирующей державы", - сказал он в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

При этом, по мнению Эрнста, президент США Джо Байден пытается в некоторой степени восстановить отношения с Европой и с Германией. "Но что не поменялось, так это то, что США планируют и вводят экстерриториальные санкции, которые федеральное правительство Германии не признает", - добавил депутат, отметив, что энергетическая политика Европы не может определяться Соединенными Штатами.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в опубликованном интервью газете Rheinische Post, комментируя призывы к прекращению строительства газопровода "Северный поток - 2", заявил, что энергетические отношения являются едва ли не последним мостом между Россией и Европой, который не следует разрушать.