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СМИ: в Нигерии освобождены более 300 школьниц, похищенных бандитами

Пока неизвестно, был ли заплачен выкуп за них, пишет газета Vanguard

ПРЕТОРИЯ, 28 февраля. /ТАСС/. Группа из 317 школьниц, похищенных 26 февраля на севере Нигерии, освобождена в воскресенье. Об этом сообщила нигерийская газета Vanguard.

Девочки находятся сейчас в пути в административный центр штата Замфара город Гусау, отмечает издание. Оно не располагает данными, был ли за учениц заплачен выкуп.

Школьницы были похищены из государственной средней школы-интерната для девочек в городе Джангебе. Подразделения федеральных сил безопасности и полиция в течение последних трех дней вели интенсивные поиски учениц. Одновременно власти штата проводили переговоры с местными общинами на предмет освобождения учениц.

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Нигер
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