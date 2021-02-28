СМИ: в Нигерии освобождены более 300 школьниц, похищенных бандитами

ПРЕТОРИЯ, 28 февраля. /ТАСС/. Группа из 317 школьниц, похищенных 26 февраля на севере Нигерии, освобождена в воскресенье. Об этом сообщила нигерийская газета Vanguard.

Девочки находятся сейчас в пути в административный центр штата Замфара город Гусау, отмечает издание. Оно не располагает данными, был ли за учениц заплачен выкуп.

Школьницы были похищены из государственной средней школы-интерната для девочек в городе Джангебе. Подразделения федеральных сил безопасности и полиция в течение последних трех дней вели интенсивные поиски учениц. Одновременно власти штата проводили переговоры с местными общинами на предмет освобождения учениц.