В Таиланде задержали несколько человек во время акции протеста возле резиденции премьера

БАНГКОК, 28 февраля. /ТАСС/. Несколько человек были задержаны во время антиправительственной акции возле резиденции премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Очи в Бангкоке. Об этом сообщила в воскресенье организация "Юристы Таиланда за права человека".

По ее данным, в результате столкновения между полицейскими и протестующими три человека были задержаны. Кроме того, по неподтвержденной информации, сообщается о задержании девяти человек. В акции, организованной объединением "Свободная молодежь" в районе Рангсит, участвуют тысячи человек, которые требуют отставки премьера, изменения конституции и реформы монархии.

Власти за сутки до начала мероприятия перекрыли часть дороги в районе проведения акции контейнерами, установив на них колючую проволоку. Прибывшие к баррикадам протестующие отодвинули несколько контейнеров своими силами. Согласно трансляции, которую ведет издание Khaosod, один из активистов, срезавших колючую проволоку, скинул ее с контейнеров на полицейских, находящихся за заграждением, после чего произошла небольшая потасовка. В результате один митингующий получил легкие травмы.

На месте дежурят сотни полицейских, в том числе с щитами. Кроме того, там находятся несколько автомобилей с водометами. В районе Главного госпиталя ветеранов стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы. О пострадавших в результате действий полицейских поступают различные данные, по некоторым из них, двое демонстрантов получили различные травмы.

Вместе с тем периодически возникают стычки между протестующими и полицейскими. Некоторые радикально настроенные активисты кидают в стражей порядка различный мусор. Правоохранители занимают оборонительную позицию.

Между тем на место прибыли около 100 человек в гражданском и в одинаковых белых строительных касках. Однако практически сразу, не предприняв каких-либо действий, они отступили, вернувшись на ближайшую военную базу. Эти же люди были замечены во время недавней акции протеста возле королевского дворца. Тогда представители полиции и армии не стали уточнять принадлежность этих людей, которых журналисты считают военными.

Завершение акции

Организаторы акции объявили о ее завершении в 19:00 (15:00 мск) на своей странице в Twitter. Несмотря на это, небольшая группа протестующих продолжает находиться возле Главного госпиталя ветеранов, где произошла очередная потасовка между демонстрантами и полицейскими.

В социальных сетях размещено видео одного из последних столкновений, во время которого полицейские применяют оружие. Отмечается, что они использовали резиновые пули, слезоточивый газ, а также водометы. Согласно трансляции Khaosod, одну из обнаруженных гильз активисты огородили барьерами. Сообщается, что несколько человек были ранены резиновыми пулями.

Организаторы нынешней акции постоянно напоминают о том, что протест является мирным и стараются сразу пресекать попытки радикально настроенных протестующих устроить беспорядки или столкновения. По данным Thai Enquirer, после потасовки возле Главного госпиталя ветеранов полицейские отступили дальше по улице. Между тем организаторы предупреждают, что протесты могут потерять свою легитимность, если будут применяться насильственные методы борьбы, которые не вызывают доверия у большинства людей.

В данный момент, несмотря на объявление о завершении акции, многочисленные протестующие продолжают оттеснять полицейских с улицы, идущей параллельно забаррикадированной контейнерами резиденции премьера. Правоохранители занимают исключительно оборонительную позицию, отступая и стараясь избегать конфронтаций, которые периодически происходят из-за того, что некоторые активисты закидывают их мусором.

Нынешнее мероприятие началось возле Монумента Победы, откуда протестующие направились к резиденции премьер-министра. К ним также присоединились люди, выступающие в поддержку жителей Мьянмы, протестующих с начала февраля против действий военных, которые захватили власть в стране.